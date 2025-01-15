【CYMA グロック18C MOSFET】 2月下旬 入荷予定 価格：15,180円 UFCは、CYMAの電動ガン「グロック18C MOSFET」を同社公式通販サイトにて2月下旬に入荷する。価格は15,180円。 本商品はハンドガン「グロック18C」を電動ガンで再現したもの。セミオート、フルオートの切り替えができ、重量約675g、付属マガジンの装弾数は28発となっている。