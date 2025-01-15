この漫画の作者・ヤチダ(©yachida2821)さんは、産後半年を過ぎたころ、体のだるさに悩まされていました。何かおかしいと思いながらも、初めての育児に自分の体調不良の原因を突き止められないでいました。そんな時、健康診断を受けると、血圧測定の担当者が困惑し始めたのでした。『産後の体調不良の原因』第2話をごらんください。 ©yachida2821 ©yachida2821 ©yachida2821