三菱UFJ銀行の貸金庫から金塊を盗んだとして逮捕された元行員の女が「客の貸金庫を利用する頻度を把握した上で犯行に及んだ」と話していたことがわかりました。【映像】逮捕された元行員の女今村由香理容疑者（46）は2024年、男性客が利用する貸金庫から合わせて約20キロの金塊（2億6000万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、逮捕前の任意の調べに対し「客の貸金庫を利用する頻度を把握した