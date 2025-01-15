1月中にアメリカ国内で使用が禁止になる中国系の動画投稿アプリ「TikTok」について、中国政府がイーロン・マスク氏への事業売却を検討していると、アメリカメディアが伝えました。【映像】中国政府 、マスク氏への事業売却を検討「TikTok」をめぐっては、中国政府の情報収集に悪用されるという懸念を受けて、中国の親会社「バイトダンス」がアメリカ事業を売却しなければ、1月19日からアメリカ国内でのアプリ使用が禁止されま