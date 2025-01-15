韓国の尹錫悦大統領による非常戒厳をめぐり、捜査を進める合同捜査本部は15日午前、尹大統領の身柄を拘束しました。大統領公邸前から中継です。公邸の前は大統領の身柄が捜査当局に移されたことで一時のものものしさは無くなっています。ただ、未明から捜査当局の突入が始まった際には尹大統領の支持者らが大統領の拘束を阻止しようと地面に寝そべって警察側の動きを妨害しようとするなど激しい攻防がみられました。ただ、捜査当局