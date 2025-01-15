アイドルグループ「ももいろクローバー」の高城れに（31）が15日、自身のインスタグラムを更新。広島・江田島警察署で一日署長を務めたことを報告した。高城は「今日も安全に！！！！江田島1日警察署長」とつづり、感謝状を手に敬礼する自身の写真をアップ。交通安全を呼びかけた。この投稿には「れに署長ご苦労様でした」「似合ってるよぉ〜署長お疲れ様」「高城署長！今日も安全運転を心がけて参ります！」「素敵なイベン