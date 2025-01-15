浜松市中央区の自宅で２０２２年３月、祖父母ら３人を殺害したとして殺人罪に問われた無職山田悠太郎被告（２５）の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部（来司直美裁判長）は１５日、懲役３０年（求刑・無期懲役）の判決を言い渡した。弁護側は無罪を主張していた。起訴状などでは、山田被告は２２年３月８日夜、祖父（当時７９歳）と祖母（同７６歳）、兄（同２６歳）の頭をハンマーで殴るなどして殺害したとしている。被告は公