阪神は１５日、球団創設９０周年企画「吉田義男シート」を設置すると発表した。２０２５年に甲子園球場で開催されるレギュラーシーズン公式戦の全試合（振替試合除く）に２組４人を招待する。この企画は球団ＯＢで８５年に球団初の日本一に導いた吉田義男氏の「球団創設９０周年を記念して、長年応援してくださっているファンの皆さまに感謝を伝えたい」という思いから実施に至ったという。吉田氏は「今後もプロ野球界を支えて