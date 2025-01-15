俳優の木ノ本嶺浩（35）が15日、X（旧ツイッター）を更新。「新しい家族を授かりました」と明かした。第1子出産のゆってぃ妻、退院報告「我が家にワカチ子ちゃんが来て新生活」木ノ本は、「ご報告です。応援してくださる皆様、ご関係者の皆様へ」とつづり、文書を投稿。「私事ではございますが、昨年末に新しい家族を授かりました」と発表した。「家族も増え父親として気持ち新たに、日々感謝を忘れず、より一層仕事に励んでまいり