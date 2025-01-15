元競輪選手の中野浩一さんの妻、中野尚美さんがインスタグラムを更新。天真爛漫なキャラクターと印象的な笑顔で、爆発的な人気を得た光GENJI元メンバーの近影にファンが歓喜した。中野尚美さんの投稿に登場したのは、光GENJIの元メンバー諸星和己。中野さんは訪問先のハワイで「今夜は諸星和己くんとカーくんお勧めのお鮨屋さんへなかなか予約が取れないお鮨屋さん、鮨久さん」とつづり、諸星和己とのショットを公開。また