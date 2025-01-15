「可愛すぎて見惚れてしまいます」フリーアナウンサーでタレントの望月理恵（52）が自身のインスタグラムを更新。ゴルフ番組の衣装ショットを公開した。「新しく開局したBS10。昨日はゴルフの日と題して７時間の生放送！遠藤章造さんと一緒にMCを務めさせて頂きました」と書き込み、美脚あらわなミニスカートとスニーカーでゴルフスイングのポーズショットを掲載。アプローチに興じる動画もアップし、抜群のスタイルを際立た