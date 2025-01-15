福岡西署は15日、福岡市西区田尻1丁目付近の道路上で14日午後8時50分ごろ、男が下半身を露出する事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代で身長160くらい。黒色のダウンジャケット、デニムのズボン、黒色のニット帽子を着用していたという。