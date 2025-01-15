TNCテレビ西日本（福岡市）の報道・情報番組「記者のチカラ」で15日午後6時すぎ、西日本新聞との連携コーナー「福岡のミカタ」が放送される予定です。今回のテーマは「ラーメン界注目の店」。西日本新聞meで「飛躍へ2周目のラーメン人生【福岡県春日市の博多文福】ラーメン記者の九州麺道中❼」を書いたラーメン記者、西日本新聞・報道センターの小川祥平記者が現場から報告・解説します。