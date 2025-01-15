2022年3月、浜松市で高齢夫婦と兄が殺害された事件の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は1月15日、被告の男に懲役30年の実刑判決を言い渡しました。被告の男の責任能力などが問われ、裁判は長期化していました。 判決を受けたのは、浜松市中央区佐鳴台の無職の男(25)です。判決によりますと被告の男は2022年3月、浜松市内の自宅で祖父母と兄の３人をハンマーで殴るなどして殺害しました。 被告の男は、「解離性同一性症」の