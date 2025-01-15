【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】１月６日第１試合東２局０本場＝二階堂亜樹（風）、竹内元太（フ）、瑞原明奈（Ｐ）、内川幸太郎（サ）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。今年に入ってレギュラー突破争いは４位のＴＥＡＭＲＡＩＤＥＮ／雷電から８位の渋谷ＡＢＥＭＡＳまで差がギュッと詰まりました。２０２４年をマイナス３９１．５ポイントの８位で終えた風林火山は、年明けの１週間で１００ポイント