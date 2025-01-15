東京六大学リーグの立大は、１５日に埼玉・新座市のグラウンドで始動。チームの主砲で主将を務める西川侑志外野手（３年＝神戸国際大付）は、２０１７年春以来の優勝を誓った。昨年は春が５位で秋は４位。「飛躍」という新たなスローガンのもと、六大学の頂点を目指す。「なかなか優勝できていない。大きく成長しよう。この学年で優勝したいという気持ちです」と西川は２文字に込めた思いを明かした。西川は昨春のリーグ戦途