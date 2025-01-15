ECBチーフエコノミスト引き続き金利引き下げる必要、インフレは引き続き低下すると見ている レーンECBチーフエコノミストは、今年の賃金上昇率は大幅に低下すると予想しており、インフレは引き続き低下すると見ている。ECBは引き続き主要金利を引き下げる必要があるものの、積極的になりすぎず、だからと言って慎重になりすぎないようにすべきだ。金利が急激に低下すればサービスインフレを抑制する