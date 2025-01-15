ドル円１５７円５９銭まで、来週の日銀会合での利上げ期待が円買いも、動き限定的＝東京為替 ドル円は１５７円５９銭を付けた。植田総裁発言を受けて来週の日銀会合での利上げ期待が７０%まで上昇しており円買いとなっている。 USDJPY157.５９