鍋物に入れるために買った白菜。今回は、少しだけ余って使い道に困ったときに試してほしいレシピをフィーチャーしました。手軽に作れて、体もポカポカになります。▼子どもも喜ぶおいしさ作り方は本当に簡単。食べやすい大きさにカットした白菜とウインナー、調味料を鍋に入れて煮るだけ。とろみとやさしい味わいがたまりません。白菜とウインナーの中華煮by ＨＡＬ．Ｍレポ 900件・レシピ本掲載大感謝です♡お子様ウケいい