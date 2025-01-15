スペースXは日本時間2025年1月15日、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。ファルコン9には合計131のペイロードが搭載されており、同社は予定されていた衛星分離シーケンスが全て完了したことをSNSで報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：ファルコン9（Transporter-12）ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2025年1月15日4時9分【成功】発射場：ヴァンデンバーグ