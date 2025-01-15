大阪市で13日、無職の男がマンションの2階ベランダから通行人めがけて包丁を投げつけ、殺人未遂の疑いで逮捕された。包丁は、通行人の男性の約5メートル先に落下し、けがはなかったという。2人は同じ建物に住む住人同士で、警察はトラブルの有無を慎重に調べている。2階のベランダから包丁を投げつける街中を歩いている時にカメラにとらえられたのは、空から降ってきた1本の包丁だ。大阪市都島区で13日発生した殺人未遂事件。殺人