韓国の非常戒厳を巡り、合同捜査本部が「内乱」を主導した疑いで尹大統領を拘束しました。現在、捜査当局の取り調べが始まっています。【映像】韓国大統領公邸付近の様子捜査当局は、15日の朝5時半に拘束令状の執行に踏み切り、約5時間かけて尹大統領を拘束しました。当初、大統領の警護庁側と物理的な衝突も懸念されていましたが、捜査当局側は「積極的に妨害する警護庁の職員はいなかった」と、公邸敷地内の状況を明らかに