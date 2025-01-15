阪神・淡路大震災から1月17日で30年。あの日の教訓を考える2日目のテーマは「記録」。被災者に寄り添い続けたボランティア団体の30年を追う。ボランティア団体「よろず相談室」の元代表・牧秀一さん（74）。地震の激しい揺れでも、兵庫・神戸市東灘区の自宅は倒壊を免れ、避難所を訪れて被災者の悩みに耳を傾けるボランティアを始めた。翌年には、誰でも立ち寄れる談話室のような「よろず相談室」を立ち上げ、被災者がつながれる場