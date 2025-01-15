 2月が近づいてくると、店頭にはバレンタイン向けのチョコレートが並び、ワクワクしてくる。バレンタインは華やかなチョコレートを贈りたい…「メサージュ・ド・ローズ」の薔薇のフォルムはそんな思いにぴったり。「彩とりどりの思い」をテーマにした薔薇のショコラ『コロレ』シリーズをご紹介！ ■美しくヘルシーなチョコレートハンター製菓（東京都）は、大正元年創業の菓子問屋から続く、チョコレートの製造・販売を