ランディックスが反発している。１４日の取引終了後、２５年３月末時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表したことが好感されている。現行制度では毎年３月末時点で３００株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて優待ポイントを６０００～１０万ポイント進呈していたが、拡充後は２００株以上を保有する株主を対象とし、保有株数に応じて優待ポイントを３０００～１０万ポイント進呈する。 出所：MI