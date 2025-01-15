午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８６２、値下がり銘柄数は７１６、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に銀行、その他製品、水産・農林、保険など。値下がりで目立つのは医薬品、石油・石炭、建設など。 出所：MINKABU PRESS