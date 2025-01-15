星野源の約1年ぶりとなる新曲「Eureka」が、1月28日に配信リリース。あわせてティザー映像も公開された。 （関連：【映像あり】星野源、ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』主題歌「Eureka」ティザー） 本楽曲は、1月14日よりスタートしたドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系）の主題歌で、初回放送にて初公開された。星野が作詞／作曲／編曲／プロデュースのすべてを手掛