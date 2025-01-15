（台南中央社）南部・台南市塩水区で「月津ランタンフェスティバル」（月津港灯節）が18日に開幕する。「光の年輪」をテーマに、日本人芸術家の作品を含む国内外の66組の作品を展示し、光のアートで春節（旧正月、今年は1月29日）を彩る。台南市が主催するイベントで、開催は15回目。かつての水路の要所を整備した公園「月津港」とその周辺地域一帯を会場とし、街全体にランタン作品をちりばめる。PR記者会見が13日、市内で行われ