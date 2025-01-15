＜純烈のご当地グルメ巡業in姫路＞地元民が愛する絶品「地元メシ」を、全国巡業する中高年のアイドル「純烈」が地元マダムたちに聞き込み時間の限りハシゴするグルメ旅！今回は国宝・姫路城のお膝元 兵庫県姫路市へ！【出演者】酒井一圭（純烈）白川裕二郎（純烈）後上翔太（純烈）岩永洋昭（純烈）【今回訪れた街】兵庫県姫路市【訪れた店舗・施設】■cafe la DaDa（カフェ・ラ・ダダ）営業時間／水〜金 9:30〜17:00・土日祝 9:00