元日本代表MFの小野伸二氏が、１月14日にフジテレビ系列で放送されたサッカー専門番組「MONDAY FOOTBALL みんなのJ」に出演。FC町田ゼルビアについて語った。町田は昨季、J１初挑戦で一時は首位に立つなど旋風を巻き起こし、最終的には３位でフィニッシュ。一方、ロングスローの多用やタイトなディフェンスといったプレースタイルに対し、一部批判もあった。ただ、小野氏は町田のサッカーをこう称える。「序盤から本当に面白い