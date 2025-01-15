ナポリのジョージア代表FWフビチャ・クバラツヘリアがパリSGの移籍に近づいている。『スカイスポーツイタリア』によると、両クラブは移籍金7500万ユーロ（約124億円）で口頭合意したとのこと。選手も退団を希望していて、このまま成立する可能性が高い。これを受けて、ナポリは後任探しに奔走中だ。【PHOTO】圧巻ゴラッソでチームを牽引！24-25シーズンもラ・リーガで戦うレアル・ソシエダの久保建英を特集！まずリストアッ