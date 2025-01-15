2024年末に取りざたされたトラブルの影響で、中居正広は新年以降、テレビに姿を見せてない。発端となったのは、2024年12月の「NEWSポストセブン」と「文春オンライン」の報道。フジテレビ社員がかかわった会食をきっかけに、中居と女性の間でトラブルが生じ、解決金として中居が約9000万円を支払ったという衝撃的な内容だった。ただし、フジテレビは社員の関与を全面的に否定している。5本のレギュラー番組を抱える中居だが