お笑いタレントのおばたのお兄さん（36）が15日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。電車の優先席について記したブログが“炎上”したことを受け思いを述べた。【画像】「きゃー！かわいい、そっくり」おばたのお兄さんと生後5ヶ月息子おばたは9日、自身のブログで妻でフジテレビアナウンサーの山崎夕貴（37）と息子と電車を利用した際の出来事をつづった。「『優先席に行けば抱っこしている妻を見た誰かしら有識者が席を