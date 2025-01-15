フリーアナウンサーの宮根誠司（61）が、15日放送の読売テレビの報道情報番組『情報ライブミヤネ屋』（月〜金後1：55〜3：50）を欠席した。【写真】『ミヤネ屋』宮根誠司と澤口実歩アナの2ショット番組冒頭、同局の西山耕平アナウンサーが「今日は宮根さんお休みのため、私が務めさせていただきます。よろしくお願いします」とあいさつし、トップニュースとして韓国大統領の身柄拘束のニュースを届けた。