日本全国を8つのブロックに分けた団体戦で行われる「ABEMA地域対抗戦 inspired by 羽生善治 2025」の監督会議が1月11日に放送され、関西B・畠山鎮監督（55）は、自身の弟子である斎藤慎太郎八段（31）をはじめ、大石直嗣七段（35）、宮本広志五段（38）、古森悠太五段（29）を出場登録棋士に入れた。このメンバー、次世代の将棋界を担う若者が集う奨励会の幹事を務めた者が複数いる。畠山八段からすれば「フィッシャーという意味