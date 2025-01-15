東京ディズニーシーでは1月15日から3月31日までの期間、スペシャルイベント『ダッフィー＆フレンズ・ワンダフルキッチン』を開催。ダッフィー＆フレンズの心温まるストーリーをテーマにした、注目のスペシャルグッズを紹介する。【写真】“ダッフィー型”のパンケーキが作れる！おうち時間に楽しめるアイテムもスペシャルグッズには、さくらんぼやオレンジなど、さまざまな食材をモチーフにしたダッフィー＆フレンズの“ぬいぐ