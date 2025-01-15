北海道鶴居村で、国の特別天然記念物タンチョウの群れが優雅な姿を見せている。日本野鳥の会が運営する「鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ」の給餌場には、ねぐらとなっている近くの川からタンチョウが飛来。雄が「コー」「カッカッ」と甲高い声を上げる「鳴き合い」や、翼を広げて舞うようにジャンプする「求愛ダンス」をしている。サンクチュアリによると、タンチョウは現在、道東地方を中心に約１９００羽が生息する。