自民党の高市早苗衆院議員らに脅迫文を送ったとして、警視庁は15日、北海道立雄武高校教諭の池村啓容疑者（65）=北海道雄武町=を脅迫の疑いで再逮捕し、発表した。「自分がやったことに間違いない」と容疑を認めているという。捜査1課によると、再逮捕容疑は2022年8月〜23年1月ごろ、北海道内から高市議員と杉田水脈前衆院議員、山谷えり子・参院議員それぞれ宛てに脅迫文を郵送したというもの。文書には「安倍晋三の次はお前