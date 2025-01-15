NTT東日本 埼玉事業部と大宮アルディージャは、スポーツテックを活用した先進的なサッカー教室を連携して開催している。2024年10月から12月にかけて開催された教室では、AIカメラや映像分析ツールを駆使して、子どもたちが主体的に学び、成長するスポーツの新たな学習スタイルが提供された。この取り組みは、地域のスポーツ振興や子どもたちの健全な育成をICTの力で実現することを目指している。この記事では、2回の教室で使用され