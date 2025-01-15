Kentaro Sugiyama［東京１５日ロイター］ - 日銀の植田和男総裁は１５日、全国地方銀行協会の賀詞交歓会であいさつし、来週の金融政策決定会合で利上げを行うか議論する考えを示した。今年も経済・物価情勢の改善が続いていくのであれば、それに応じて政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整すると改めて述べた。調整のタイミングは今後の経済・物価・金融情勢次第であり、米国の新政権の経済政策を巡る状況や国内の春