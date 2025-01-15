【グラニフ×「進撃の巨人」】 1月28 発売予定 予約受付開始：1月15日 価格：1,200円～ グラニフは、マンガ「進撃の巨人」とのコラボ商品の予約受付を1月15日より開始した。発売は1月28日予定で、価格は靴下・レギンスが1,200円など。 壁に隔たれた世界を舞台に、人類と巨人との終わりなき戦いを描いた物語「進撃の巨人」は、