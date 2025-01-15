全豪オープン女子2回戦テニスの全豪オープン（OP）は15日、オーストラリア・メルボルンで女子シングルス2回戦が行われ、世界ランキング51位の大坂なおみが同20位のカロリーナ・ムチョバ（チェコ）に2-1（1-6、6-1、6-3）で勝利。3回戦に駒を進めた。場内インタビューでは「とっても不満だった」とリベンジ成功に笑撃の発言が飛び出していた。大坂は第1セットを1-6と一方的な内容で落とすも第2セットは打って変わってリターンが