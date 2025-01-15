缶コーヒーブランド「ジョージア」とTVアニメ『名探偵コナン』がコラボレーションした、主要キャラクターが登場するコラボデザイン缶全9種が数量限定で登場！スマホをかざすとキャラクターが飛び出すAR体験や、コラボグッズが抽選で当たるキャンペーンなど実施されます☆ ジョージア『名探偵コナン』コラボレーション缶コーヒー  発売日：2025年1月27日（月）※なくなり次第終了。一部取り扱いのない店舗があります