BACON(べーこん)は、見ているだけで可愛いうさぎの写真＆物販を集めた「うさぎしんぼる展」のスピンオフ企画「Very Berry個展 2025」を、TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA(愛知県・名古屋市)にて2025年2月22日(土)〜3月2日(日)に開催します。 BACON「Very Berry個展 2025」  BACON(べーこん)は、見ているだけで可愛いうさぎの写真＆物販を集めた「うさぎしんぼる展」のスピンオフ企画「Very Berry個展 2025」を、TODA