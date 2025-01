アメリカ司法省(DOJ)が2025年1月14日、中国政府の支援を受けたハッカー集団「Mustang Panda」や「Twill Typhoon」が4200台以上のコンピューターに仕込んだマルウェア「PlugX」の駆除が完了したことを発表しました。plugx_affidavit.pdf(PDFファイル)https://www.justice.gov/opa/media/1384136/dlOffice of Public Affairs | Justice Department and FBI Conduct International Operation to Delete Malware Used by China-Backed