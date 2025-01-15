MARVEL映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の一員として登場する「グルート」の魅力が新鮮で楽しく表現されたグッズを一同に集めた「WE ARE GROOT（私たちはグルート）」キャンペーンを開催。今回のキャンペーンでは、いたずら好きで、でも怒ると危険？！な小枝の人気キャラクター「グルート」のナチュラルな色合いのぬいぐるみ、アパレル、雑貨などが勢ぞろいします☆ ディズニー MARVEL『ガーディアンズ・オブ・ギ