【ソウル聯合ニュース】韓国の行政安全部と警察庁は１５日、旧正月（今年は１月２９日）を控え、１８〜３０日に全国の４３３カ所の伝統市場周辺での路上駐車を最大２時間まで認めると発表した。路上駐車が認められる区間は、地方自治体が市場の組合などの要求を反映し設定した。消防施設周辺やスクールゾーン、歩道など駐車・停車禁止区域や交通事故多発地域は除外された。著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習およ