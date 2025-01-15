ドイツの牧場で死んだ水牛から口蹄疫ウイルスが検出されました。ドイツ東部のブランデンブルク州によりますと、10日、牧場で死んだ水牛3頭から口蹄疫ウイルスが検出されました。近くで飼育されていた豚や羊など200頭以上が殺処分されました。感染経路は分かっておらず、周辺の牧場などでも家畜の検査が行われましたが、今のところほかの感染事例は確認されていないということです。感染拡大が懸念されていて、日本は14日から、ドイ