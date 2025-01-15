パルマのGK鈴木彩艶が、ファン投票によって選出されるクラブの12月の月間MVPに決定した。今シーズン前にパルマへと移籍してきた鈴木は、これまでリーグ戦は20試合中19試合にフル出場。最近では日本時間1月6日に行われた第19節のトリノ戦では無失点で試合を締め、1月12日の第20節のジェノア戦では敗戦したものの、好セーブを連発し、クラブの守護神として活躍している。地元メディアの『Parma Live』も、今回の鈴木のMVP選出を賞