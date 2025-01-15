昨年夏にシュツットガルトから完全移籍でバイエルン・ミュンヘンに加入した伊藤洋輝だが、プレシーズンマッチでの右足中足骨骨折によって長期離脱を強いられていて、現在も復帰の目途は立っていない。昨年11月に負傷箇所の再手術を行うなど、伊藤は復帰までに予想以上に長い時間を要している。年明け以降はリハビリ担当のスタッフと屋外練習場でランニングを行うなど復帰に向けて少しずつトレーニングの強度を上げているものの、チ